Сальдо заявил о резком снижении уровня воды в Каховском водохранилище Херсонской области

Активная фаза наводнения в Херсонской области завершилась, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, вода уже полностью сошла в Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах. А в Голой Пристани, тем временем, подтопление составляет пять сантиметров.
«Освободились от воды 36% из 23 тыс. подтопленных домов», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Сальдо подчеркнул, что за сутки уровень воды в Каховском водохранилище заметно снизился — более чем на четыре метра. Предполагается, что к 19 июня произойдет полная сработка водохранилища, резюмировал он.