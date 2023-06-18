19FortyFive: козырь российской «Арматы» станет решающим при столкновении с танками Abrams на Украине

Российский танк Т-14 «Армата» обладает серьезным преимуществом перед M1 Abrams, которые США обещали передать Украине, пишет 19FortyFive.
Как уточнили в американском издании, речь идет о необитаемой башне. Этот фактор, по мнению автора, станет решающим в гипотетическом бою между «Арматой» и Abrams.
Более того, российская машина намного легче американской. Она оборудована тепловизором, который позволяет обнаруживать цели на расстоянии до пяти километров днем и до 3,5 километров ночью.
«Но самым большим преимуществом танка Т-14 может быть его необитаемая башня», — подчеркнули в издании.
Ранее уже появлялась информация о том, что российские войска начали применять в зоне проведения спецоперации танки «Армата».