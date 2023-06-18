WSJ: ядерную программу Пхеньяна профинансировали северокорейские хакеры

Хакерские группы из КНДР являются одними из сильнейших в мире. Именно они, заявили обозреватели, стоят за частью самых крупных крипто-краж за всю историю альтернативной валюты. Журналисты привели в пример взлом блокчейна Axie Infinity Ronin, в результате которого хакеры похитили 625 миллионов долларов.