WSJ: ядерную программу Пхеньяна профинансировали северокорейские хакеры

Северокорейская армия хакеров украла более трех миллиардов долларов в криптовалюте для финансирования ядерной программы Пхеньяна. Об этом сообщили журналисты американского издания The Wall Street Journal.
Согласно их данным, спонсируемые государством хакеры из КНДР добились подобного результата за последние пять лет. Полученные средства покрыли половину программы по разработке баллистических ракеты, уверены эксперты.
Хакерские группы из КНДР являются одними из сильнейших в мире. Именно они, заявили обозреватели, стоят за частью самых крупных крипто-краж за всю историю альтернативной валюты. Журналисты привели в пример взлом блокчейна Axie Infinity Ronin, в результате которого хакеры похитили 625 миллионов долларов.
«Когда вы посмотрите на сумму украденных средств, это будет выглядеть как постоянная угроза тому, что вы делаете», — прокомментировал главный исполнительный директор компании Sky Mavis, пострадавшей от хакерской атаки, Александр Ларсен.
Вредоносный код был внедрен на корпоративный компьютер инженера. Это позволило злоумышленникам получить доступ к базе данных клиентов Sky Mavis. Затем он был использован для взлома закрытых ключей, необходимых для проверки транзакций.
Крупные кражи криптовалют привлекли внимание правительства США — оно почти сразу ужесточило меры противодействия. Однако желаемого результата достигнуть не удалось. Так, в апреле 2023 года представители Министерство финансов США сообщили, что северокорейские хакеры продолжают использовать лазейки в децентрализованном финансовом пространстве для «отмыва» денег и сокрытия преступной деятельности.
Аналитики подчеркивают, что за последнее время хакерские группы из КНДР стали более технически продвинуты и опытны. Благодаря этому они способны проводить сложнейшие операции против цифровой инфраструктуры западных стран.
«Сосредоточенность северокорейцев на кибер-кражах привела, например, к хищению 81 миллиона долларов из центрального банка Бангладеш в 2016 году. Северная Корея также заработала более 100 000 долларов на быстро распространяющемся "черве" под названием WannaCry, но ничто не было таким прибыльным, как череда их атак на криптовалюту», — говорится в статье.
На сегодняшний момент северокорейских хакеры сосредоточены на проведении каскадных атак на цепочки поставок. Суть заключается в том, чтобы проникнуть в систему производителя программного обеспечения, заразить продукт, а потом получить доступ к компьютерам его клиентов.
Ранее стало известно, что российские хакеры из группы KillNet успешно атаковали и парализовали около 40% электронной инфраструктуры НАТО. По их словам, ее восстановление потребует от западных «партнеров» значительных усилий.