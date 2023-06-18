Министр ЕЭК объяснил уникальность идеи создания наднациональной валюты БРИКС

Создание наднациональной валюты странами БРИКС является уникальной и перспективной идеей, ведь ранее такого не было, заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в ходе ПМЭФ, пишет РИА Новости.
Данная инициатива — это создание «принципиально новых финансовых отношений», которые объединены договором. Такая валюта станет не просто международной, но и цифровой.
Ее отличие от евро, который тоже является наднациональной денежной единицей, заключается в разных системах. Финансовая система ЕС открыта, ведь, вступая в союз, государство получает юридическое право использовать евро в расчетах, отмечает спикер.