Эр-Рияд всего одним маневром загнал американскую власть в угол. По мнению журналистов The Wedge, власти Саудовской Аравии взяли курс на отдалении от Белого дома.
Как пишут авторы зарубежного издания, наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд начал придерживаться более решительных действий в борьбе с зависимостью Эр-Рияда от Вашингтона. Так, например, политический деятель наладил партнерские связи с Ираном, который ранее являлся недружественным для Саудовской Аравии государством.
По мнению обозревателей, такой трюк был совершен из-за того, что Соединенные Штаты Америки переключили внимание с ближневосточного региона на Азию.
«Соглашение о нормализации отношений с Ираном, дипломатические связи с которым были разорваны, достигнутое при посредничестве Китая, застало врасплох США и Израиль», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Белый дом старается затормозить ход глобальных событий, однако развернуть его американской власти не удастся. К такому выводу пришел российский сенатор Алексей Пушков.