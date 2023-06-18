The Wedge: Саудовская Аравия застала США врасплох

Как пишут авторы зарубежного издания, наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд начал придерживаться более решительных действий в борьбе с зависимостью Эр-Рияда от Вашингтона. Так, например, политический деятель наладил партнерские связи с Ираном, который ранее являлся недружественным для Саудовской Аравии государством.