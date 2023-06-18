Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами готовит украинцев к массовой гибели. Соответствующее заявление сделал экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
По словам эксперта, подготовка украинцев в подразделениях армии США и их союзников не дает им опыта в боевых действиях. Из-за дефицита времени бойцы вынуждены идти на ВС РФ «зелеными», подчеркнул экс-офицер разведки.
«Украинских солдат направляют против российских вооруженных сил, давая им снаряжение, которым они пользоваться не умеют, рассказывая о военных тактиках, которые они не способны применить. Это не работает», — указал Риттер.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности России к переговорам по Украине, если киевский режим тоже этого хочет.