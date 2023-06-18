Гладков: ВСУ за сутки выпустили порядка 120 снарядов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 120 различных боеприпасов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал населенный пункт Белянка. В результате повреждения получили два корпуса сельхозпредприятия. Шесть боеприпасов также выпустили по поселку Калининский, четыре — по Мурому и три по Новой Таволжанке.
Как уточнил губернатор, пострадавших среди гражданского населения в результате обстрелов со стороны украинских войск нет.