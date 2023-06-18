Гладков: ВСУ за сутки выпустили порядка 120 снарядов по Белгородской области

По его словам, в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал населенный пункт Белянка. В результате повреждения получили два корпуса сельхозпредприятия. Шесть боеприпасов также выпустили по поселку Калининский, четыре — по Мурому и три по Новой Таволжанке.