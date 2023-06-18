Референдум по новой конституции стартовал в Мали

Волеизъявление граждан по поводу принятия обновленной конституции стартовало в Мали 18 июня. Такие сведения обнародовали журналисты aBamako.
Принять участие в избирательном процессе могут более восьми миллионов местных жителей. По мнению авторов издания, с помощью референдума малийское руководство пытается вернуть страну к порядку, построенному по Основному закону.
«Референдум станет важным шагом в процессе возрождения государства», — сказал глава Мали Ассими Гоита.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с малийским коллегой. Они обсудили торгово-экономические связи двух стран.