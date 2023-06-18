«Усиливает проявление аллергии»: иммунолог предупредил петербуржцев об опасности тополиного пуха

Одеяло тополиного пуха накрыло Петербург, и особенно тяжело сейчас приходится аллергикам, для которых летающие всюду белые пушинки оборачиваются слезящимися глазами и насморком.
Тополиный пух является отличным переносчиком микроскопических частиц, встреча с которыми оборачивается для организма человека, страдающего аллергией, хорошо известными симптомами. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
«Сам тополиный пух — это один из факторов, который усиливает проявление пыльцевой аллергии за счет того, что это сорбент, как вата. И это не только пыльца. Он еще сорбирует все виды мелкодисперсной технической пыли и переносит ее на большие расстояния», — объяснила она в беседе с изданием «Слово и Дело».
Единственным вариантом борьбы с пухом, который, помимо всего прочего, еще и пожароопасен, является его оперативная и своевременная уборка. Сначала пух нужно прибить водой к земле, а затем собрать обычными для коммунальщиков методами.
Основная проблема заключается в том, что он быстро сохнет, поэтому оба этапа работы должны следовать четко один за другим. Однако, как показал печальный опыт борьбы со снегом в Северной столице, команда губернатора Александра Беглова, вероятно, не сможет организовать настолько слаженную работу по уборке города.