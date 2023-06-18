МИД Китая оценил возможность военного противостояния с США

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин оценила возможность военного противостояния с Вашингтоном.
По словам дипломата, если подобный сценарий воплотится в жизнь, то его зачинщиком выступит американская сторона. Об этом она заявила на личной странице в Twitter.
«Скорее, он будет вызван военными кораблями и самолетами США рядом с территорией Китая», — объяснила Чуньин.
Ранее сообщалось, что американский государственный секретарь Энтони Блинкен должен посетить Тайвань после рабочего визита в Пекин. Соответствующее заявление сделала группа конгрессменов Соединенных Штатов от Республиканской партии.