Посол Абхазии Квициниа: Москва и Сухум пытаются добиться признания республики

Российская и абхазская власти совместными усилиями пытаются сделать так, чтобы республика была признана независимой страной во всем мире. Такой информацией поделился руководитель дипмиссии Сухума в РФ Алхас Квициниа.
По словам посла, над этим вопросом активно работают дипломатические ведомства двух сторон. Соответствующие сведения дипломат озвучил в ходе разговора с журналистами РИА Новости.
«Абхазия и Россия ведут скоординированную внешнюю политику. Этот тезис закреплен в двусторонних соглашениях», — добавил Квициниа.
Ранее сообщалось, что Абхазия готова к любому развитию ситуации с Тбилиси. Об этом также рассказал посол.