Семь человек погибли из-за сильных ливней и наводнений на севере Ирана

Минимум семь человек стали жертвами вызванных ливнями наводнений в иранской провинции Ардебиль на севере республики. Об этом сообщили в Иранском обществе Красного полумесяца.
По данным ведомства, весенние дожди стали причиной подтоплений в 12 иранских провинциях. В общей сложности помощь была оказана 5195 пострадавшим. Только в провинции Ардебиль волонтеры помогли 5030 местным жителям. Жертвами подтоплений в этом регионе стали семь человек, двое числятся пропавшими без вести.
В минувший четверг сообщалось о не менее пяти погибших и одном пропавшем без вести в результате наводнений в провинции Ардебиль на севере Ирана.