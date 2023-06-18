Семь человек погибли из-за сильных ливней и наводнений на севере Ирана

По данным ведомства, весенние дожди стали причиной подтоплений в 12 иранских провинциях. В общей сложности помощь была оказана 5195 пострадавшим. Только в провинции Ардебиль волонтеры помогли 5030 местным жителям. Жертвами подтоплений в этом регионе стали семь человек, двое числятся пропавшими без вести.