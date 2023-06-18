Telegraph: успешное завершение СВО может поставить под сомнение существование НАТО

Успешное завершение российской спецоперации на Украине может поставить крест на Североатлантическом альянсе. К такому выводу пришел журналист Ричард Кемп в статье для Telegraph.
По мнению автора издания, обстановка в зоне СВО свидетельствует о том, что у киевского режима практически нет шансов одолеть Москву, так как у российской армии больше ресурсов. В связи с этим Кемп задался вопросом, для чего нужен военный блок, если он не может помочь Украине одержать верх над Кремлем.
«Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чем смысл НАТО?» — спросил автор.
Напомним, что в скором времени срок действий полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО подойдет к концу. Однако политик уверен, что члены блока сумеют найти ему достойную замену.