Telegraph: успешное завершение СВО может поставить под сомнение существование НАТО

По мнению автора издания, обстановка в зоне СВО свидетельствует о том, что у киевского режима практически нет шансов одолеть Москву, так как у российской армии больше ресурсов. В связи с этим Кемп задался вопросом, для чего нужен военный блок, если он не может помочь Украине одержать верх над Кремлем.