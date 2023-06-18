Константинов: заявления Украины о планах захватить Крым являются частью информационной войны

Заявления властей Украины о планах захватить Крым являются частью информационной войны, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.
При этом он отметил, что озвученные украинской стороной стремления не являются реалистичными. Он добавил, что подобные вбросы Киева рассчитаны исключительно на украинскую аудиторию, пишет РИА Новости.
«Отвоевать территорию у ядерной державы невозможно в принципе», — заявил Константинов.
Он подчеркнул, что украинским политикам нужно скармливать своим избирателям что-то оптимистичное на фоне их провальных действий, которые привели к полному уничтожению экономики и потере территорий.