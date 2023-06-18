Politico: решение Конгресса США может оставить Украину без американских ракет

Пентагон в ближайшее время может сократить расходы на приобретение ракетного вооружения в соответствии с требованием парламента, пишет издание Politico.
По информации журналистов, члены комитета по ассигнованиям Палаты представителей США выдвинули соответствующее требование, когда на американское вооружение рассчитывает Украина.
«Ассигнователи потребовали сокращения более чем на 2,5 миллиарда долларов в разделах своего законопроекта о расходах Пентагона, которые касаются закупок ракет», — сказано в статье.
На текущий момент минобороны продолжает приобретать вооружение, зачастую не понимая реальной стоимости производства. Однако, как отметили в издании, пересмотр финансирования стал «ударом по основной опоре оборонных планов» администрации Джо Байдена.