19FortyFive: Байден пугает американцев своим оторванным от реальности состоянием

Американский президент Джо Байден все сильнее пугает общество своим умственным состоянием. К такому выводу пришел автор издания 19FortyFive Джон Россомандо.
По мнению обозревателя, хозяин Белого дома с каждым днем все сильнее напоминает человека, который оторван от реальности. Его многочисленные конфузы и глупые оговорки ставят в тупик население.
Демократы всячески пытаются игнорировать возрастные проблемы Байдена, который, к тому же, нацелен на второй президентский срок. Сторонники его партии уверяют, что жителям Соединенных Штатов необходимо смириться с неловкостями политика, поскольку альтернативного кандидата ему якобы нет, пишет «ПолитРоссия» в эксклюзивном переводе статьи.
«Джо Байден начинает всех пугать. 80-летний президент часто кажется растерянным и оторванным от реальности», — пролил свет на истинное мнение американцев Джон Россомандо.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал состояние Джо Байдена. После очередного выступления главы Белого дома российский политик выразил сожаление, что в руках первого находится ядерное оружие.