19FortyFive: Байден пугает американцев своим оторванным от реальности состоянием

Демократы всячески пытаются игнорировать возрастные проблемы Байдена, который, к тому же, нацелен на второй президентский срок. Сторонники его партии уверяют, что жителям Соединенных Штатов необходимо смириться с неловкостями политика, поскольку альтернативного кандидата ему якобы нет, пишет «ПолитРоссия» в эксклюзивном переводе статьи.