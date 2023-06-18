Группа американских конгрессменов призвала Блинкена посетить Тайвань по пути из Китая

Семь членов партии республиканцев Палаты представителей Конгресса США обратились к американскому госсекретарю Энтони Блинкену с требованием посетить Тайвань на обратном пути из Китая. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.
По мнению конгрессменов, это позволит объяснить причину задержек поставок оружия Тайваню со стороны Вашингтона. Напомним, общий объем вооружения, которое США планируют передать Тайбэю, оценивается в 20 миллиардов долларов.
«В конце концов, может быть, самым важным станет направление ясного сигнала о том, что США не нужно разрешение Коммунистической партии Китая на то, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо еще», — сказано в тексте письма.
Энтони Блинкен прибыл в Пекин в воскресенье, 18 июня. Он намерен провести здесь два дня и встретиться с главой МИД КНР Цинь Ганом.