Немецкий политолог Кристоф Херстель высказался насчет скандальной ситуации вокруг задержания воздушного судна южноафриканского лидера Сирила Рамафосы в Польше.
По словам эксперта, официальная Варшава поступает бездумно и вопреки своим собственным интересам. Об этом Херстель заявил в ходе общения с корреспондентом РЕН ТВ.
«Как соседи России, они иногда ведут себя как сумасшедшие», — подчеркнул политолог.
Ранее глава РФ Владимир Путин на встрече с делегацией африканских лидеров заявил, что от мирных переговоров отказалась не Россия, а Украина.