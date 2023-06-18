РИА Новости: американская демократия сломалась вслед за Байденом

Хваленая американская демократия сломалась вслед за президентом США Джо Байденом, который давно «превращается в руины» из-за своего возраста. К такому выводу пришел публицист Максим Соколов.
Обозреватель напомнил, что раньше блюстители западной системы хвастались своей политической конкуренцией, называя это борьбой талантов. К власти якобы приходил тот, кто обладает незаурядными способностями. Однако этот тезис пошатнулся из-за «феномена Байдена», который то и дело попадает в неприятные ситуации на публике.
На этом фоне классический демократический принцип быстро «отменили», считает колумнист РИА Новости. Ему на замену пришло новое утверждение, которое гласит, что всем управляет «глубинное государство», а президент — лишь декорация.
«Как учат передовые политические мыслители, дело не в личности, а в институтах. Если функционирование институтов идет нормально, то государственная машина работает на автопилоте, а личности первых лиц не имеют значения. В том и гениальность американской демократии, что президентом США может быть хоть кобель рябый. Или его место может вообще пустовать — ничего не изменится», — считает Соколов.
Напомним, что Байден является самым возрастным президентом в истории США. В ноябре ему исполнится 81 год.