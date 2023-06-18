РИА Новости: американская демократия сломалась вслед за Байденом

Обозреватель напомнил, что раньше блюстители западной системы хвастались своей политической конкуренцией, называя это борьбой талантов. К власти якобы приходил тот, кто обладает незаурядными способностями. Однако этот тезис пошатнулся из-за «феномена Байдена», который то и дело попадает в неприятные ситуации на публике.