Граждан Украины забирают в армию даже с врожденным пороком сердца. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Виталий в беседе с РИА Новости.
По его словам, в военкоматах не проводят медкомиссии, а в военном билете не пишут про какие-либо серьезные заболевания. Пленному бойцу объяснили, что ему лучше пойти в тероборону и служить дома, так как потом его все равно заберут в боевую часть, даже несмотря на порок сердца.
Виталий согласился служить дома, однако подчеркнул, что такие охранные батальоны создавались по всей Украине, но в итоге их предназначение оказалось другое. С теробороны солдат забирали в боевые части.