Пленный боец ВСУ: украинцев мобилизуют даже с врожденным пороком сердца

По его словам, в военкоматах не проводят медкомиссии, а в военном билете не пишут про какие-либо серьезные заболевания. Пленному бойцу объяснили, что ему лучше пойти в тероборону и служить дома, так как потом его все равно заберут в боевую часть, даже несмотря на порок сердца.