ВСУ разрушили жилище многодетной семьи в Белгородской области

Житель населенного пункта Новая Таволжанка показал свой разрушенный дом, который обстреляли из артиллерии украинские военные. В настоящее время мужчина, его жена и трое детей проживают в Белгороде, возвращаясь в поселок только для того, чтобы заботиться о своих домашних животных.