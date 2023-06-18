Украинские националисты, которые регулярно осуществляют обстрелы Белгородской области, уничтожили жилой дом. Его российская многодетная семья купила в ипотеку, рассказал корреспондент РИА Новости.
Житель населенного пункта Новая Таволжанка показал свой разрушенный дом, который обстреляли из артиллерии украинские военные. В настоящее время мужчина, его жена и трое детей проживают в Белгороде, возвращаясь в поселок только для того, чтобы заботиться о своих домашних животных.
ВСУ также уничтожили автомобиль семьи. Многодетные родители теперь не в состоянии перевезти животных во временное убежище. Мужчина подчеркнул, что они столкнулись с огромными трудностями и сейчас нуждаются в помощи и поддержке.