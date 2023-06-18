Депутат бундестага Фронмайер обвинил Бербок и Хабека в работе на Украину и игнорировании интересов ФРГ

Депутат бундестага Маркус Фронмайер обвинил главу МИД Германии Анналену Бербок и министра экономики Роберта Хабека в работе в пользу Украины, а не своей родины. Во время парламентского заседания он прозвал Бербок «Бандерой», а Хабека «Володимиром».
Фронмайер обратился к министру экономики с вопросом, государственным служащим какой страны он является и чьи интересы представляет — Германии или других стран. По мнению политика, ответ на этот вопрос уже известен гражданам. Он возмутился, что в правительстве присутствуют «Бандера» и «Володимир».
Депутат также отметил высказывания Бербок, что обещание, данное Украине, имеет большее значение, чем мнение немецких избирателей. Дипломат был возмущен заявлениями Хабека о возможной приостановке промышленности в Германии до тех пор, пока «люди не начнут замерзать», в случае прекращения поставок российского газа.