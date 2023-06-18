Депутат бундестага Фронмайер обвинил Бербок и Хабека в работе на Украину и игнорировании интересов ФРГ

Фронмайер обратился к министру экономики с вопросом, государственным служащим какой страны он является и чьи интересы представляет — Германии или других стран. По мнению политика, ответ на этот вопрос уже известен гражданам. Он возмутился, что в правительстве присутствуют «Бандера» и «Володимир».