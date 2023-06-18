NYT связал успехи российских войск в последние месяцы с изменением тактики

Российские военные внесли ряд изменений в тактику, в том числе улучшив поддержку с воздуха, повысив дисциплину и координацию. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
Издание ссылается на иностранных официальных лиц, а также украинских военных и наемников. По их мнению, успехи российских войск на поле боя достигаются благодаря ряду изменений. Бронетанковые колонны теперь не заходят в районы, где их могут быстро уничтожить. Проводятся зондирующие атаки, используются беспилотники.
Российские военные сочетают значительные резервы и улучшенную тактику, что позволяет им опережать украинских солдат. Опиравшееся на западные коммуникационные технологии и вооружения контрнаступление Украины встретилось с существенным сопротивлением, заключил автор.