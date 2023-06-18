NYT связал успехи российских войск в последние месяцы с изменением тактики

Издание ссылается на иностранных официальных лиц, а также украинских военных и наемников. По их мнению, успехи российских войск на поле боя достигаются благодаря ряду изменений. Бронетанковые колонны теперь не заходят в районы, где их могут быстро уничтожить. Проводятся зондирующие атаки, используются беспилотники.