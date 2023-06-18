Российская авиация нанесла удары по украинским войскам на Купянском направлении

Полковник добавил, что ракетные войска нанесли удар из системы залпового огня «Торнадо-С» по технике, вооружению и сосредоточению живой силы специальной 14-й отдельной механизированной бригады противника в районе Староверовки. Артиллерия в полосе обороны 1-й танковой армии вскрыла и уничтожила ДРГ из состава украинской 32-й отдельной механизированной бригады. В районе Кисловки танками Т-72Б3 и минометами «Сани» нанесен удар по противнику. В результате украинская сторона потеряла до взвода личного состава, БТР и грузовой автомобиль, подчеркнул собеседник агентства.