Внук советского революционера Льва Троцкого скончался на 98-м году жизни

Внук революционера Льва Троцкого Всеволод Волков умер в больнице Мехико на 98-м году жизни. Об этом сообщило мексиканское Левое социалистическое движение.
На глазах мужчины произошло убийство советского революционера. Он был последним живым свидетелем трагедии. Волков посвятил большую часть жизни сохранению наследия своего деда. В 1990 году он создал музей Троцкого из его дома в Койакане.
«Самый преданный из людей в защите истории своего деда и его идей», – описали Волкова в организации.
Волков вместе с дедом перебрался в Мексику в 1939 году. Спустя год он увидел два случая покушений на революционера, в первом из которых получил легкие ранения.