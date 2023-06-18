Начальник разведцентра Эстонии Гробсерг: ВСУ не планируют проводить контрнаступление в ближайшую неделю

Военная разведка Эстонии проинформировала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планируют осуществлять контрнаступление в ближайшие семь дней. Руководитель разведывательного центра, полковник Марго Гробсерг подтвердил данную информацию.
По словам офицера, в ближайшей перспективе наступление не предвидится. Вместо этого, на неделе планируется, что ВСУ продолжат анализ уязвимых мест в позициях российских войск, возможно, вдоль всей линии фронта.
Контрнаступление будет отложено, отметил полковник. Это произойдет из-за утрат украинскими военными приблизительно десяти процентов техники, переданной Западом.