Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что намерен обсудить будущий саммит БРИКС с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом стало известно во время двусторонних переговоров политиков.
«Наши переговоры также включают обсуждение двусторонних отношений между Россией и Южной Африкой. Мы планируем обсудить целый ряд вопросов, включая предстоящий саммит БРИКС», — заявил Рамафоса.
Трансляцию переговоров между президентами показывали на федеральном канале. Широкая аудитория имела возможность следить за ходом встречи и быть в курсе обсуждаемых вопросов, включая двусторонние отношения между Россией и Южной Африкой