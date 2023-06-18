Лавров указал на отличие России от «бывших западных партнеров»

Россия никого не заставляет следовать санкциям в отношении не разделяющих ее позицию стран. Этим РФ отличается от Запада, заявил после переговоров с африканскими лидерами глава российского МИД Сергей Лавров.
«В отличие от наших бывших западных партнеров не заставляем никого следовать каким-то ограничительным мерам в отношении не разделяющих нашу позицию стран», — подчеркнул Лавров.
Ранее министр заявил, что сложившаяся вокруг Украины ситуация стала результатом готовившейся Западом долгие годы гибридной войны против нашей страны. По его словам, украинское государство превратили в инструмент войны, которая нацелена на подрыв основ безопасности России.