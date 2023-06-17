Представительство ДНР: ВСУ вновь обстреляли Донецк и Александровку

Киевский режим в субботу вновь обстрелял Донецк и Александровку, совершив 15 ударов по населенным пунктам. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
По данным организации, сообщение об атаке противника поступило около 20:25. Обстрел длился более двух часов и закончился в 22:40. Первым под удар попало село Нейталово в окрестностях Донецка.
«Выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», – отметили в представительстве.
Боеприпасы 155-го калибра используются государствами НАТО. Соединенные Штаты передали ВСУ вооружение собственного производства в рамках военной помощи Украине. Киевский режим, в свою очередь, использует полученное оружие для обстрела ДНР и ЛНР.