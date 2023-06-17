Пожилой мужчина погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины в Ясиноватой

В результате атаки со стороны ВСУ на населенный пункт Ясиноватая в ДНР один человек погиб. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.
Жертвой стал пожилой мужчина, который не смог пережить полученные травмы. Местная жительница также пострадала в результате обстрела, ей в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь.
Помимо этого, повреждения получил детский сад в Ясиноватой. Согласно информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, общее количество выпущенных снарядов Вооруженных сил Украины составило около 35.