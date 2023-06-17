Заявления Киева о якобы успешном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвали критику со стороны читателей французской газеты Le Figaro. Информацию об этом передает РИА Новости.
В своей публикации газета привела высказывание заместителя министра обороны Украины Анны Маляр. В нем она заявила о продвижении украинской армии вперед, несмотря на сильное сопротивление со стороны российских войск.
«Не кажется ли вам, что контрнаступление скоро потерпит фиаско? Неслучайно сейчас нам рассказывают небылицы о происходящем», — заметил комментатор.
Другой читатель выразил свое возмущение, говоря, что по окончании конфликта Украина окажется в плачевном состоянии. В то же время, он критикует киевского президента, упоминая о его просьбах о получении оружия и финансовой помощи. Комментатор добавил, что весь этот процесс стал похож на цирковое представление, при этом никто не задумывается о переговорах.