Другой читатель выразил свое возмущение, говоря, что по окончании конфликта Украина окажется в плачевном состоянии. В то же время, он критикует киевского президента, упоминая о его просьбах о получении оружия и финансовой помощи. Комментатор добавил, что весь этот процесс стал похож на цирковое представление, при этом никто не задумывается о переговорах.