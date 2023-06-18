Британский кабинет министров отказался обнародовать содержимое записных книжек Джонсона

Коллекцию из 25 записных книжек, которые использовал британский экс-премьер во время пребывания у власти, проверила служба безопасности и обнаружила, что в них содержатся особо секретные материалы. При этом, несмотря на то, что блокноты Джонсона играют ключевую роль в судебной тяжбе, их готовы ему вернуть.