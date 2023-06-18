Британский кабинет министров отказался обнародовать содержимое записных книжек Джонсона

Комитет по привилегиям парламента Великобритании обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что тот намеренно ввел в заблуждение депутатов нижней палаты парламента, будучи ответчиком по делу о вечеринках во время пандемии. Согласно отчету, опубликованному комитетом в четверг утром, Джонсон препятствовал парламентскому расследованию.
Политик в свою очередь обрушился с критикой на комитет, а сами обвинения назвал несправедливыми:
«Комитет говорит сейчас, что я намеренно ввел в заблуждение Палату общин, и что в тот момент, когда я это произносил, я сознательно скрыл, что я знал о незаконных собраниях. Это чушь собачья. Это ложь. Для того, чтобы прийти к этому ненормальному выводу, комитет вынужден заявить о ряде заведомо абсурдных или опровергаемых фактами вещей…» — заявил Джонсон.
Ранее Леди Халлетт, председатель комиссии по расследованию, запросила доступ к неотредактированным записным книжкам Джонсона и его сообщениям в WhatsApp, однако получила отказа от Кабинета Министров — в итоге ей предоставили только отредактированные копии.
Коллекцию из 25 записных книжек, которые использовал британский экс-премьер во время пребывания у власти, проверила служба безопасности и обнаружила, что в них содержатся особо секретные материалы. При этом, несмотря на то, что блокноты Джонсона играют ключевую роль в судебной тяжбе, их готовы ему вернуть.
«Канцелярия Кабинета министров имела доступ к этим материалам в течение нескольких месяцев [и] неоднократно сообщала, что для Бориса приемлемо хранить эти блокноты, в том числе когда они посещали его офис, чтобы ознакомиться с ними...» — сказал представитель Джонсона.
Сам же Джонсон сосредоточился на своей жизни за пределами парламента — сейчас он выступает автором субботних колонок для газеты Daily Mail.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании сложил депутатские полномочия и сообщил об «охоте на ведьм».