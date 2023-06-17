Жертвами разрушения Каховской ГЭС стали не меньше 29 человек

Плотина гидроэлектростанции была уничтожена украинскими боевиками утром 6 июня. В результате атаки вода стала бесконтрольно сбрасываться в Днепр. В некоторых местах уровень воды повысился до десяти метров. Из затопленных районов были эвакуированы более шести тысяч человек.