Жертвами потопа в Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС стали по меньшей мере 29 человек. Об этом сообщили местные власти.
Плотина гидроэлектростанции была уничтожена украинскими боевиками утром 6 июня. В результате атаки вода стала бесконтрольно сбрасываться в Днепр. В некоторых местах уровень воды повысился до десяти метров. Из затопленных районов были эвакуированы более шести тысяч человек.
Спасатели ликвидировали последствия катастрофы под обстрелами противника. Киевский режим попытался возложить ответственность за разрушение объекта на Москву.