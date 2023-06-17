Песков: Путина заинтересовала африканская мирная инициатива по Украине

Африканское предложение по урегулированию украинского конфликта тяжело воплотить в жизнь, но президент России Владимир Путин проявил вовлеченность. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также отметил, что главы африканских стран не передавали Путину послание от украинского коллеги Владимира Зеленского.
Ранее африканские государства выдвинули на рассмотрение мирную инициативу, которая включает в себя вопросы продовольственной безопасности и обмена военнопленными. Они также выразили готовность оказать содействие этим процессам.