Лавров: Россия разделяет подходы Китая по урегулированию украинского кризиса

Москва разделяет принципиальные подходы Пекина по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее он отметил, что Кремль высоко ценит непредвзятую позицию Китая по ситуации вокруг Украины. Кроме этого, Москва ощущает поддержку КНР в работе по отстаиванию формирования архитектуры безопасности в Европе, отметил глава российского МИД.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва продолжит специальную военную операцию на Украине. Кремль будет добиваться целей СВО, сказал он.