Лавров: Россия разделяет подходы Китая по урегулированию украинского кризиса

Ранее он отметил, что Кремль высоко ценит непредвзятую позицию Китая по ситуации вокруг Украины. Кроме этого, Москва ощущает поддержку КНР в работе по отстаиванию формирования архитектуры безопасности в Европе, отметил глава российского МИД.