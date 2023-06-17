В Кремле не увидели предпосылок для продления зерновой сделки

У зерновой сделки нет шансов на продление. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, окончательное решение прогнозировать сложно, однако по факту у черноморской инициативы нет шансов, по потому что часть зерновой сделки, которая касается России, так и не была выполнена, и договоренности нарушены, добавил Песков.
Если учитывать то, что имеет Россия сейчас, то перспектив и основания для пролонгации зерновой сделки нет, так как обещания, данные российской стороне, так и не были выполнены.