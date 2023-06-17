Более 140 грузовиков ожидают переправу через Керченский пролив в сторону Крыма

Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в Крым по состоянию на субботу, 17 июня, ожидают более 140 грузовых автомобилей.
Транспорт расположили на накопительной парковке в поселке Ильич. Остальные подобные площадки выведены в резерв. На месте работают волонтеры.
«В очереди на Керченскую переправу 17 июня находится 141 транспортное средство», — говорится в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Там также сообщили, что за прошедшие сутки паромы «Мария», «Лаврентий» и «Авангард» доставили на полуостров 406 автомобилей. Также ими перевезены 514 пассажиров.