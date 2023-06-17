Французский репортаж c российских позиций в зоне спецоперации возмутил украинцев

Жителей Украины возмутил репортаж французского телеканала TF1, снятый на позициях ВС РФ в зоне СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
На видео показано, как французский репортер наблюдает стрельбу российских военных из станкового гранатомета. Бойцы ВС РФ на камеру рассказали, что усиленно готовились к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.
Гнев украинцев вызвал тот факт, что французские журналисты представили репортаж не в контексте осуждения действий ВС РФ, а также отсутствие открытой поддержки в адрес ВСУ. Сюжет в буквальном смысле взорвал украинское медиа-пространство истеричными комментариями.