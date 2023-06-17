Французский репортаж c российских позиций в зоне спецоперации возмутил украинцев

Гнев украинцев вызвал тот факт, что французские журналисты представили репортаж не в контексте осуждения действий ВС РФ, а также отсутствие открытой поддержки в адрес ВСУ. Сюжет в буквальном смысле взорвал украинское медиа-пространство истеричными комментариями.