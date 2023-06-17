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Тарасова заявила, что олимпийские чемпионы Пекина Синицина и Кацалапов завершили карьеру

Спорт
Тарасова заявила, что олимпийские чемпионы Пекина Синицина и Кацалапов завершили карьеру

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что победители ОИ-2022 Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили спортивную карьеру.

Татьяна Тарасова сообщила, что фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые не были включены в резервный состав сборной России, решили завершить выступления на профессиональном уровне. Слова наставницы приводит «Спорт-Экспресс».

«С ними ничего не случилось. Они просто закончили карьеру. Не было новостей? Почему не было, они сказали, что закончили выступать», — отметила Тарасова.

Российские фигуристы и фигуристки временно отстранены от участия в международных турнирах. Это решение ISU связано с проведением СВО на Украине.

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