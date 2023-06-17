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Путин заявил, что Россия легально вывозила детей с Украины

Общество
Путин заявил, что Россия легально вывозила детей с Украины

Россия легально вывозила детей с территории Украины. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами стран Африки.

По словам главы государства, Россия также не препятствует воссоединению детей с родными. Об этом он сообщил в субботу, 17 июня, в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом.

Кроме того, российский лидер обменяется мнениями по итогам поездки лидеров африканских стран на Украину. Также в рамках встречи будет обсуждаться возможность мирных переговоров и зерновая сделка.

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