Путин заявил, что Россия легально вывозила детей с Украины

Россия легально вывозила детей с территории Украины. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами стран Африки.
По словам главы государства, Россия также не препятствует воссоединению детей с родными. Об этом он сообщил в субботу, 17 июня, в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом.
Кроме того, российский лидер обменяется мнениями по итогам поездки лидеров африканских стран на Украину. Также в рамках встречи будет обсуждаться возможность мирных переговоров и зерновая сделка.