Президент Сенегала Салл: мир между Россией и Украиной возможен лишь на основе компромисса

Россия и Украина могут установить мир лишь на основе компромисса. Такое заявление на встрече с Владимиром Путиным сделал президент Сенегала Маки Салл.
По словам главы зарубежного государства, Африка заинтересована в скорейшем урегулировании кризиса. Также сенегальский лидер подчеркнул, что обязательным условием для диалога Москвы и Киева является соблюдение Устава ООН.
Напомним, что африканская делегация посетила РФ с миротворческой миссией 17 июня. Переговоры иностранных политиков с Путиным проходят в Петербурге.