Оппозиция Молдавии обвинила Санду в антироссийской политике

Президент Молдавии Майя Санду с самого начала своего правления взяла курс на ведение антироссийской политики. Такое заявление сделал член местной оппозиционной партии «Шор» Вадим Фотеску.
В рамках форума СНГ «Пушкинские чтения» парламентарий отметил, что Кишинев продолжает продвигать законопроекты, отдаляющие республику от РФ. Например, речь идет о намерении перенести празднование Дня Победы на 8 мая, пожаловался он.
«С момента прихода к власти правящей партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду в Молдавии планомерно проводится антироссийская политика, в том числе в сфере применения русского языка», — пояснил Фотеску.
Оппозиционер напомнил, что оба государства некогда были связаны тесными дружескими отношениями. Одинаковыми у стран были и ценности, добавил депутат.