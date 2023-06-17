Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за риска заразиться холерой

Власти Одесской области запретили купаться и ловить рыбу в море и открытых пресных водоемах из-за риска заразиться холерой.
Местные ученые обнаружили возбудителей инфекционных болезней, включая холеру, в ряде водоемов. Кроме того, содержание кишечных палочек там значительно превысило норму.
«Поэтому категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах (речные и морские места рекреации)», — говорится в сообщении на сайте горсовета, текст которого приводит ТАСС.
Помимо этого, лабораторные исследования показали, что в воде находятся возбудители сальмонеллы, рота- и астравирусы. Также там присутствуют холеровидные вибрионы, парагемолитикус и яйца гельминтов.