Путин начал переговоры с африканской делегацией по Украине

Российский лидер Владимир Путин начал очную встречу с членами африканской делегации. Переговоры политиков проходят в Санкт-Петербурге.
Сегодня, 17 июня, семь руководителей стран Африки совершили официальный визит в Северную столицу РФ для диалога с главой российского государства. В рамках беседы они обсудят способы разрешения кризиса, который развернулся на территории Украины.
Ранее сообщалось о планах Путина пообщаться отдельно с южноафриканским лидером Сирилой Рамафосой. Такие сведения обнародовал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.