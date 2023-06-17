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N-TV: члены НАТО не достигли консенсуса в вопросе быстрого вступления Украины в Альянс

Политика
N-TV: члены НАТО не достигли консенсуса в вопросе быстрого вступления Украины в Альянс

Министры обороны стран НАТО не смогли договориться о быстром вступлении Украины в Североатлантический альянс на встрече в Брюсселе. Об этом заявил немецкий телеканал N-TV.

По данным журналистов, против упрощения процедуры интеграции в блок выступили Соединенные Штаты и Германия. В качестве «утешительного приза» генсек объединения Йенс Столтенберг сообщил о создании Совета Украина — НАТО, который начнет работу уже в июле.

В N-TV подчеркнули, что на встрече главы военных ведомств также обсуждали новую стратегию «запугивания» России. Однако и здесь к консенсусу прийти не удалось, так как Турция заморозила инициативу, сообщил телеканал.

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