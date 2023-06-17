Британская армия решила отказаться от «слишком мужских званий»

Предполагается, что изменения станут частью пересмотра военной терминологии. Окончательное решение по этому вопросу примут в ближайшее время. В прошлом году Королевские военно-воздушные силы Великобритании уже отменили слово «авиатор», заменив его на «авиаспециалиста», отмечается в материале.