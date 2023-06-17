Британская армия решила отказаться от «слишком мужских званий»

Британская армия задумалась над сменой нескольких званий на гендерно-нейтральные аналоги из-за их «чрезмерной мужественности», сообщает The Times.
Начальник Генерального штаба, генерал Патрик Сандерс решил заменить такие звания, как стрелок и гвардеец. К этому решению Сандерса подтолкнула часть военнослужащих женского пола, которые пожаловались, что мужские звания заставляют их чувствовать себя «униженными».
При этом женщины, проходящие службу в «мужских полках», выступили против инициативы по замене званий на нейтральные. Так, одна из военнослужащих сообщила начальнику Генштаба следующее:
«Не смейте отнимать у меня звание стрелка, я им горжусь».
Предполагается, что изменения станут частью пересмотра военной терминологии. Окончательное решение по этому вопросу примут в ближайшее время. В прошлом году Королевские военно-воздушные силы Великобритании уже отменили слово «авиатор», заменив его на «авиаспециалиста», отмечается в материале.
Ранее Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Британия ведет против России «необъявленную войну».