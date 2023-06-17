МО РФ: вся бронетехника для зоны СВО доработана с учетом требований защищенности

Вся бронетехника, предназначенная для отправки в зону СВО, доработана с учетом требований защищенности. Об этом начальник Главного автобронетанкового управления генерал-майор Александр Шестаков доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.
«Все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности, техника погружена и готова к отправке в войска», — уточняется в сообщении.
По словам Шестакова, модули комплексной бронезащиты будут переброшены в зону СВО вместе с танками, устанавливать их на боевые машины планируется непосредственно в местах дислокации российской армии.