Силуанов назвал рубль хорошим инструментом для сбережений

Россиянам стоит вкладываться в рубль для хранения сбережений. Такое мнение выказал министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».
По словам главы российского Минфина, сейчас появляется много новых инструментов для работы с рублем, например индивидуальные инвестиционные счета. Также в ближайшее время начнет функционировать система долгосрочных сбережений для жителей РФ.
По этим причинам рубль, вложения в него и высокодоходные надежные активы, наряду с зарубежными валютами становятся хорошим финансовым инструментом, добавил Силуанов.