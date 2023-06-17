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Автоэксперт Хресин объяснил, насколько плохая уборка «летнего снега» опасна для Петербурга

Общество
Автоэксперт Хресин объяснил, насколько плохая уборка «летнего снега» опасна для Петербурга

Автоэксперт Алексей Хресин рассказал, насколько плохая уборка «летнего снега» опасна для российской Северной столицы.

Тополиный пух может стать причиной возгорания машин, отметил эксперт во время общения с iReactor. Однако власти города не торопятся бороться с «летним снегом», который также выступает мощным аллергеном для некоторых людей.

Также Хресин обратил внимание на детские забавы с тополиным пухом. Он объяснил, что дети поджигают его.

«Самая основная опасность — это то, что тополиный пух, попадающий под вашу машину, могут поджечь», — подчеркнул эксперт.

Зимой сообщалось, что Северная столица погрязла в сугробах, а Смольный — в письмах от недовольных низким качеством работы властей петербуржцев.

#санкт-петербург #тополиный пух #уборка