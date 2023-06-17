«Бандеризм, ставший религией». Косачев напомнил полякам о преступлениях бандеровцев

Зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачев предложил жителям Европы вспомнить о национализме на территории Украины, который долгие годы замалчивался. По словам сенатора, в СССР публично не заявляли об украинском национализме, как и после распада Советского Союза, чтобы не портить отношения с Украиной.
По словам Косачева, «бандеризм», который сегодня якобы «стал религией» на Украине, был причиной гибели поляков и евреев несколько десятков лет назад.
«В той самой Европе, в которой сегодня наследникам Бандеры говорят: вы соответствуете европейским ценностям, ваше место в ЕС и НАТО. Вопрос не к украинцам, они последовательны в увековечивании памяти бандеровцам. Вопрос к европейским ценностям и к разделяющим их полякам. Вам оно как?» — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что Россия обязана бороться с национализмом на Украине.