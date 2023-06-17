«Бандеризм, ставший религией». Косачев напомнил полякам о преступлениях бандеровцев

Зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачев предложил жителям Европы вспомнить о национализме на территории Украины, который долгие годы замалчивался. По словам сенатора, в СССР публично не заявляли об украинском национализме, как и после распада Советского Союза, чтобы не портить отношения с Украиной.